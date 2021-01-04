Мужчина открыл стрельбу в подъезде дома на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы мужчина начал стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"Мужчина в неадекватном состоянии из предмета, похожего на ружье, произвел несколько выстрелов в подъезде дома на улице Васильцовский стан", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают СОБР Росгвардии и полиция. Приняты меры к задержанию стрелявшего.

Ранее постоялец гостиницы в центре Москвы получил ранение в ходе конфликта с охранником. Инцидент произошел на улице 10 лет Октября, дом 11.