СК задержал жителя Химок, стрелявшего в полицейских

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Московской области задержали 31-летнего мужчину, который стрелял в полицейских. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СК РФ.

"Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти", – рассказали следователи.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину для проверки документов. Он не выполнил просьбу, достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону полицейских.

При задержании у мужчины изъяли оружие и сверток с пороховой смесью. Их отправили для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.

"По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ", – сообщили в управлении СК РФ.

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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