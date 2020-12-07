В столице уволили полицейского за стрельбу по ребенку

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Выстреливший в девочку сотрудник патрульно-постовой службы уволен из столичной полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства конфликта пока неясны. По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел", – говорится в сообщении.

Ранее на улице Судостроительной на юге Москвы 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время ранил девочку при стрельбе из травматического оружия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он задержан.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Она отметила, что будет следить за ситуацией.