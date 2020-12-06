В Москве полицейский ранил ребенка из травматического оружия

На юге Москвы полицейский выстрелил из травматического оружия в ногу несовершеннолетней девушке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимира Васенина.

Он сообщил, что в ночь на 6 декабря полиция проверяла сообщение граждан о звуках стрельбы на Судостроительной улице. Васенин отметил, что в ходе проверки был выявлен 33-летний мужчина, который выстрелил в ногу несовершеннолетней.

"Стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде", – добавил Васенин.

Эксперты проводят служебную проверку, по итогам которой виновного уволят из органов внутренних дел, назначат ему соответствующее наказание, а его руководители будут привлечены к административной ответственности.

По словам старшего помощника главы ГУ СК РФ по столице, следователи возбудили по факту инцидента с малолетней на юге Москвы уголовное дело.

Ранее в Иркутской области пьяный мужчина застрелил девочку и ранил ее брата.