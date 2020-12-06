В Москве полицейский ранил ребенка из травматического оружия

12:50
На юге Москвы полицейский выстрелил из травматического оружия в ногу несовершеннолетней девушке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимира Васенина.
Он сообщил, что в ночь на 6 декабря полиция проверяла сообщение граждан о звуках стрельбы на Судостроительной улице. Васенин отметил, что в ходе проверки был выявлен 33-летний мужчина, который выстрелил в ногу несовершеннолетней.
"Стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде", – добавил Васенин.
Эксперты проводят служебную проверку, по итогам которой виновного уволят из органов внутренних дел, назначат ему соответствующее наказание, а его руководители будут привлечены к административной ответственности.
По словам старшего помощника главы ГУ СК РФ по столице, следователи возбудили по факту инцидента с малолетней на юге Москвы уголовное дело.
Ранее в Иркутской области пьяный мужчина застрелил девочку и ранил ее брата.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: