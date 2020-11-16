16 ноября, 22:04
Фото: depositphotos/TakeArt
Столичные полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.
Отмечается, что в автомобиле задержанного обнаружили два предмета, которые похожи на самодельное огнестрельное оружие. В управлении МВД сообщили, что они изготовлены из стандартного устройства для пуска сигнальных ракет.
"[Изъятые предметы] являются короткоствольным, нарезным, атипичным огнестрельным оружием, пригодным к производству отдельных выстрелов", – отметили в ведомстве.
По факту находки было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В ходе обыска жилища мужчины также был обнаружен предмет, который похож на оружие. Его отправили на экспертизу.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее у жителя города Домодедово изъяли 378 предметов, похожих на патроны разного калибра для огнестрельного оружия. Кроме того, у него обнаружили два разобранных предмета, похожих на револьверы, а также оборудование для переделки оружия.
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