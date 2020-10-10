У жителя Подмосковья изъяли арсенал патронов

16:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали 56-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов, и изъяли у него арсенал патронов, сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
Уточняется, что правоохранители обнаружили в его квартире в Одинцовском городском округе 558 патронов, 240 из которых были приобретены и хранились незаконно.
"Согласно исследованию, 200 патронов калибра 7,62 миллиметров являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия ручного пулемета Калашникова и автомата Калашникова, а 40 патронов являются винтовочными патронами калибра 7,62 миллиметров и относятся к штатным боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия винтовки системы Мосина образца 1891 года и пулемета Дегтярева", – говорится в сообщении.
Подозреваемый находится по подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция задержала 58-летнего гражданина во 2-м Саратовском проезде. В ходе осмотра места проживания мужчины правоохранители обнаружили штык-нож, а также предмет, конструктивно схожий с пистолетом системы "Наган".
Также сообщалось, что у жителя Москвы изъяли в квартире более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Квартира находится на улице Малой Переяславской. Там также обнаружили более шести тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов.
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