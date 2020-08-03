В 12 регионах России задержаны 42 подпольных оружейника

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, задержаны 42 человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", – рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов выявили 22 подпольные мастерские по модернизации оружия. В них были установлены, среди прочего оборудования, 3D-принтеры. Кроме того, в распоряжении злоумышленников были станки с числовым программным управлением.

В конце июля сотрудники ФСБ задержали организатора и пятерых участников ячейки международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ). Злоумышленники базировались в Волгоградской области.

