Полиция и ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в столице

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Канал поставки наркотиков удалось пресечь столичным полицейским совместно с сотрудниками ФСБ и спецназом "Гром". Также был задержан ряд сбытчиков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.

По его словам, правоохранители задержали четырех приезжих на территории строительного объекта на Ленинградском шоссе. По данным оперативников, двое задержанных сбывали наркотики путем закладок.

"На Беломорской улице один из задержанных сделал закладку, фотографию которой позже отправил одному из своих напарников для дальнейшего сбыта. Полицейские изъяли сверток. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин", – рассказал Васенин.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств. Двое подозреваемых арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в подмосковных Серебряных Прудах полицейские уничтожили более 2,5 тонны дикорастущей конопли. Растение там обнаружили во время рейда.