При обыске в СИЗО "Водник" изъято 25 телефонов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Телефоны, аксессуары и сим-карты были изъяты в городском СИЗО № 5 "Водник". Там был организован внеплановый обыск, заявили Агентству "Москва" представители столичного управления ФСИН России.

Уточняется, что ФСИН при содействии ФСБ России продолжает профилактику и борьбу с возможными коррупционными проявлениями в подразделениях территориального органа.

В среду в "Воднике" был обыск камер и других помещений изолятора. Он нужен для выявления у арестантов мобильных телефонов или других устройств, оказавшихся в их распоряжении по халатности работников СИЗО.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мероприятия по профилактике возможных коррупционных проявлений продолжаются", – обратили внимание в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в "Матросской тишине" организовали подпольный бизнес. Запрещенные к обороту предметы сотрудники ФСИН сбывали среди арестантов.