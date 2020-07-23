При обыске в СИЗО "Водник" изъято 25 телефонов

12:27
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Телефоны, аксессуары и сим-карты были изъяты в городском СИЗО № 5 "Водник". Там был организован внеплановый обыск, заявили Агентству "Москва" представители столичного управления ФСИН России.
Уточняется, что ФСИН при содействии ФСБ России продолжает профилактику и борьбу с возможными коррупционными проявлениями в подразделениях территориального органа.
В среду в "Воднике" был обыск камер и других помещений изолятора. Он нужен для выявления у арестантов мобильных телефонов или других устройств, оказавшихся в их распоряжении по халатности работников СИЗО.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мероприятия по профилактике возможных коррупционных проявлений продолжаются", – обратили внимание в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в "Матросской тишине" организовали подпольный бизнес. Запрещенные к обороту предметы сотрудники ФСИН сбывали среди арестантов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: