ФСИН рассказала о доставке наркотиков в СИЗО квадрокоптерами

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз рассказал о способах проноса наркотиков в московские следственные изоляторы (СИЗО).

Так, по его словам, арестантам пытаются переправить наркотики, спрятанные в тапочках и дезодарантах. При этом "одним из нерядовых способов передачи" являются квадрокоптеры и арбалеты, рассказал Мороз РИА Новости.

В 2019 году в учреждениях ФСИН по Москве при попытке передать заключенным запрещенные предметы были задержаны 64 человека. Из них были привлечены к административной ответственности 29 человек.

В октябре уголовное дело о халатности и сбыте наркотических средств возбудили после отравления троих заключенных в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина").