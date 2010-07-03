Три арестанта в "Матросской тишине" отравились наркотиками

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Уголовное дело о халатности и сбыте наркотических средств возбудили после отравления троих заключенных в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина").

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, проверка показала, что отравление произошло вследствие употребления наркотических веществ.

Таким образом установлен факт незаконного оборота наркотических средств на режимной территории следственного изолятора.

В связи с этим начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве внесено представление об устранении нарушений.

Ранее отмечалось, что четверо арестантов отравились алкоголем или лекарствами, после чего их госпитализировали в одну из городских больниц.

Затем прокуратура начала проверку московского СИЗО-1. Уточнялось, что проверят соблюдение требований законодательства о содержании лиц под стражей.