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Происшествия

00:10

Три арестанта в "Матросской тишине" отравились наркотиками

происшествия город

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уголовное дело о халатности и сбыте наркотических средств возбудили после отравления троих заключенных в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина").

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, проверка показала, что отравление произошло вследствие употребления наркотических веществ.

Таким образом установлен факт незаконного оборота наркотических средств на режимной территории следственного изолятора.

В связи с этим начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве внесено представление об устранении нарушений.

Ранее отмечалось, что четверо арестантов отравились алкоголем или лекарствами, после чего их госпитализировали в одну из городских больниц.

Затем прокуратура начала проверку московского СИЗО-1. Уточнялось, что проверят соблюдение требований законодательства о содержании лиц под стражей.

Четверо арестантов "Матросской тишины" отравились

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