В УФСИН назвали причину госпитализации арестантов СИЗО-1

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Арестанты следственного изолятора "Матросская тишина", где прокуратура начала проверку, не отравились, а напились, сообщили РИА Новости в УФСИН России по столице.

"17 октября в СИЗО-1 было выявлено четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником медсанчасти для более их качественного обследования и оказания медицинской помощи было принято решение направить данных арестованных в одну из городских больниц", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, жизни госпитализированных ничего не угрожает.

Ранее после отравления трех арестантов прокуратура начала проверку московского следственного изолятора "Матросская тишина". Уточнялось, что сотрудники столичной прокуратуры проверят соблюдение требований федерального законодательства о содержании лиц под стражей. Специалисты установят причины и условия произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц учреждения.

Летом двое арестантов избили сотрудника ФСИН в изоляторе "Матросская тишина". Они напали на старшего инспектора отдела режима ФСИН во время обыска. Отмечается, что сотрудник не получил серьезных травм.

Нападавшими были 18-летний фигурант дела о незаконном сбыте наркотиков и 24-летний обвиняемый в совершении грабежа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".