Прокуратура начала проверку в "Матросской тишине" после отравления арестантов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура начала проверку московского следственного изолятора "Матросская тишина" после отравления трех арестантов, сообщает РИА Новости.

Сотрудники столичной прокуратуры проверят соблюдение требований федерального законодательства о содержании лиц под стражей. Специалисты установят причины и условия произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц учреждения.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, трое арестантов, содержащихся под стражей, могли отравиться сильнодействующими препаратами.

Летом двое арестантов избили сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний в изоляторе "Матросская тишина". Они напали на старшего инспектора отдела режима ФСИН во время обыска. Отмечается, что сотрудник не получил серьезных травм.

Нападавшими были 18-летний фигурант дела о незаконном сбыте наркотиков и 24-летний обвиняемый в совершении грабежа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".