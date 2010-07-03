Проверка ФСИН в "Крестах" выявила множество нарушений

14:16
14:16
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Проверка в петербургском СИЗО-1, известном как "Кресты-2", выявила нарушения со стороны сотрудников изолятора. Об этом сообщил РИА Новости замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Он напомнил, что сотрудники центрального аппарата ФСИН прибыли в Петербург для проверки после сообщений СМИ о пытках и "выбивании" показаний в "Крестах-2".
"Там ситуация, в общем-то, не самая хорошая получается", – признался Максименко, уточнив, что за полдня и ночь было выявлено множество нарушений. В частности, выяснилось, что заключенных переводили из камеры в камеру и подсаживали несудимых к судимым без какого-либо учета.
"Все это должно отражаться в журнале, кого переводят, куда, по чьей команде. Этого учета не было", – подчеркнул представитель ФСИН. Он добавил, что нехватка сотрудников в СИЗО-1 – "слабое оправдание". "Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам", – пояснил Максименко.
"Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую", – отметил собеседник агентства. По его словам, "людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему – на воспитание, перевоспитание". Кроме того, с апреля в изоляторе был телефон, который , как предположил Максименко, пронесли сотрудники. Такое поведение замглавы ФСИН назвал "предательством" и "недобросовестным соблюдением обязанностей".
Ситуацию с "Крестах-2" Максименко охарактеризовал как "бардак". "Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много",– подытожил он. При этом замглавы ФСИН отметил, что появившаяся в прессе информация о пытках для выбивания показаний пока не подтвердилась.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что администрация "Крестов-2" якобы создала в изоляторе камеры, где по приказу руководства одни заключенные пытают других, чтобы получить деньги и нужные показания. Информацию о пытках проверят сотрудники центрального аппарата ведомства, заявили тогда в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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