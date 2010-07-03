ФСИН проверит информацию о пытках в "Крестах"

17:13
17:13
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники центрального аппарата ведомства проверят ранее появившуюся в Сети информацию о пытках в СИЗО-1, известном как "Кресты-2". Об этом пишет РИА Новости.
Как отметили в управлении, в случае подтверждения данных материалы проверки направят в следственные органы. Уточняется, что с начала этого года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2" – заявлений о применении физической силы к арестантам они не получали.
Ранее в интернете опубликовали сообщения о том, что администрация "Крестов-2" создала в изоляторе камеры, где, следуя приказам руководства, одни заключенные пытают других, якобы выбивая деньги и показания.
В июле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала предложения ФСИН по улучшению условий содержания арестантов. В частности, предлагают запретить сажать в СИЗО беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп. Москалькова заявила, что позитивно оценивает такой подход к вопросам либерализации заключения под стражу. По словам омбудсмена, уязвимые группы населения должны иметь дополнительные гарантии в сфере уголовного процесса.
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