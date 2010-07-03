Москалькова поддержала предложения ФСИН по улучшению условий в СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала Москве 24 предложения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по улучшению условий содержания арестантов. В частности, предлагают запретить сажать в СИЗО беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

"Я исключительно позитивно оцениваю такой подход к вопросам либерализации заключения под стражу. Действительно, уязвимые группы населения должны иметь дополнительные гарантии в сфере уголовного процесса при применении меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала омбудсмен.





Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в РФ Поддерживаю и считаю крайне важной эту инициативу.

По словам Москальковой, параллельно следовало бы поднять вопрос об ограничении сроков содержания под стражей обвиняемых на судебной стадии разбирательства. "У нас ограничен срок нахождения под стражей, если в отношении обвиняемого не закончено расследование. Если оно закончено и обвиняемый начинает знакомиться с материалами дела, то сроки содержания под стражей уже законодательно не ограничены. Их можно продлевать, пока не завершится судебный процесс", – пояснила она.





Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в РФ Судебные процессы иногда длятся достаточно долго. И у меня есть случаи, когда, например, обвиняемому в Ростове-на-Дону более 20 раз продлевали сроки содержания под стражей. До вынесения приговора суда он находился семь лет под стражей. Очень важно, чтобы общество было ограждено от общественно опасных лиц, а с другой стороны – чтобы преступления расследовались на высоком и цивилизованном уровне.

Ранее ФСИН РФ подготовила предложения, направленные на улучшение условий содержания арестантов. Например, предлагается запретить сажать в СИЗО подозреваемых и обвиняемых женщин, у которых есть дети в возрасте до трех лет, беременных женщин, а также инвалидов I и II групп.

Одно из предложений предусматривает, что начальник места содержания под стражей сможет отказаться от приема арестованных по преступлениям небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой.

Во ФСИН предложили, чтобы суды учитывали возможность обеспечения арестантов нормой санитарной площади при размещении в следственном изоляторе, а срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не превышал полугода.

Еще одной из мер, которая позволит улучшить условия содержания арестантов, во ФСИН назвали введение принудительной высылки из РФ иностранцев.



9 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому в России могут начать привлекать осужденных к принудительным работам. Также закон разрешает использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в пределах страны.

Авторы закона предлагают заключать договоры между предприятиями и исправительными центрами. Предприятия будут организовывать условия для труда и проживания в специально созданных общежитиях.