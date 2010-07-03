Москалькова поддержала предложения ФСИН по улучшению условий в СИЗО

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Фото: Агентство "Москва"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала Москве 24 предложения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по улучшению условий содержания арестантов. В частности, предлагают запретить сажать в СИЗО беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
"Я исключительно позитивно оцениваю такой подход к вопросам либерализации заключения под стражу. Действительно, уязвимые группы населения должны иметь дополнительные гарантии в сфере уголовного процесса при применении меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала омбудсмен.
По словам Москальковой, параллельно следовало бы поднять вопрос об ограничении сроков содержания под стражей обвиняемых на судебной стадии разбирательства. "У нас ограничен срок нахождения под стражей, если в отношении обвиняемого не закончено расследование. Если оно закончено и обвиняемый начинает знакомиться с материалами дела, то сроки содержания под стражей уже законодательно не ограничены. Их можно продлевать, пока не завершится судебный процесс", – пояснила она.
Ранее ФСИН РФ подготовила предложения, направленные на улучшение условий содержания арестантов. Например, предлагается запретить сажать в СИЗО подозреваемых и обвиняемых женщин, у которых есть дети в возрасте до трех лет, беременных женщин, а также инвалидов I и II групп.
Одно из предложений предусматривает, что начальник места содержания под стражей сможет отказаться от приема арестованных по преступлениям небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой.
Во ФСИН предложили, чтобы суды учитывали возможность обеспечения арестантов нормой санитарной площади при размещении в следственном изоляторе, а срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не превышал полугода.
Еще одной из мер, которая позволит улучшить условия содержания арестантов, во ФСИН назвали введение принудительной высылки из РФ иностранцев.
9 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому в России могут начать привлекать осужденных к принудительным работам. Также закон разрешает использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в пределах страны.
Авторы закона предлагают заключать договоры между предприятиями и исправительными центрами. Предприятия будут организовывать условия для труда и проживания в специально созданных общежитиях.
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