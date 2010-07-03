Осужденных могут начать привлекать к работам вне колоний-поселений

В России могут начать привлекать осужденных к принудительным работам. Такой закон приняла Госдума в третьем чтении, сообщает Агентство "Москва".
Также закон разрешает использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в пределах страны.
Авторы закона предлагают заключать договоры между предприятиями и исправительными центрами. Предприятия будут организовывать условия для труда и проживания в специально созданных общежитиях.
Осужденных планируется привлекать к принудительным работам в различных отраслях экономики. Это позволит создать более гибкую систему трудовой ресоциализации и увеличить число осужденных, освобожденных по УДО.
Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ ФСИН России принимать посылки для осужденных весом свыше 20 килограммов.
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