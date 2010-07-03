Осужденных могут начать привлекать к работам вне колоний-поселений

Фото: Агентство "Москва"

В России могут начать привлекать осужденных к принудительным работам. Такой закон приняла Госдума в третьем чтении, сообщает Агентство "Москва".

Также закон разрешает использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в пределах страны.

Авторы закона предлагают заключать договоры между предприятиями и исправительными центрами. Предприятия будут организовывать условия для труда и проживания в специально созданных общежитиях.

Осужденных планируется привлекать к принудительным работам в различных отраслях экономики. Это позволит создать более гибкую систему трудовой ресоциализации и увеличить число осужденных, освобожденных по УДО.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ ФСИН России принимать посылки для осужденных весом свыше 20 килограммов.