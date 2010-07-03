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17:34

Заключенным отказали в получении посылок весом более 20 кг

суды

17:34

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Фото: Агентство "Москва"

Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ ФСИН России принимать посылки для осужденных весом свыше 20 килограммов, передает RT.

По словам президента Центра помощи иностранным гражданам (ЦПИГ) Романа Кайфаджяна, от имени которого подавался иск, действующие законы позволяют отправлять заключенным посылки весом до 50 килограммов, но в ФСИН ограничивают вес.

Суд же посчитал, что ФСИН не нарушает закон, поскольку иной вес "не предусмотрен законом о почтовой связи". Кайфаджян же указывает, что в решении указано название несуществующего нормативного правового акта – "Правила почтовой связи".

Кайфаджян также добавил, что суд незаконно отказал в ознакомлении истца с материалами дела и выдаче протокола судебного заседания.

Ранее сообщалось, что Минюст в конце 2016 года отменил ограничение в 20 килограммов на посылки гражданам, находящимся в местах лишения свободы, но, несмотря на это, исправительные учреждения по-прежнему не принимают более тяжелые передачи.

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