Экс-сотруднице "Матросской тишины" дали срок за передачу заключенным телефонов

Бывшую сотрудницу столичного следственного изолятора "Матросская тишина" Екатерину Кравчук приговорили к четырем годам колонии общего режима за передачу мобильных телефонов заключенным, сообщает Агентство "Москва".
45-летняя жительница Москвы занимала должность младшего инспектора отдела режима ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по городу. Ее осудили за 13 преступлений по статье о взяточничестве. Под стражу женщину взяли в зале суда.
Кравчук работала на складе хранения вещей заключенных на территории СИЗО-1. Она договорилась с осужденным о покупке и передаче ему мобильного телефона за деньги. Мужчина перевел на ее банковскую карту 30 тысяч рублей. Сотрудница СИЗО тайно пронесла телефон через КПП учреждения в сумке и передала арестанту.
Так у него оказалось еще 12 телефонов. За это москвичка получила от 22 до 33 тысяч рулей.
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