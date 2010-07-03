Экс-сотруднице "Матросской тишины" дали срок за передачу заключенным телефонов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывшую сотрудницу столичного следственного изолятора "Матросская тишина" Екатерину Кравчук приговорили к четырем годам колонии общего режима за передачу мобильных телефонов заключенным, сообщает Агентство "Москва".

45-летняя жительница Москвы занимала должность младшего инспектора отдела режима ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по городу. Ее осудили за 13 преступлений по статье о взяточничестве. Под стражу женщину взяли в зале суда.

Кравчук работала на складе хранения вещей заключенных на территории СИЗО-1. Она договорилась с осужденным о покупке и передаче ему мобильного телефона за деньги. Мужчина перевел на ее банковскую карту 30 тысяч рублей. Сотрудница СИЗО тайно пронесла телефон через КПП учреждения в сумке и передала арестанту.

Так у него оказалось еще 12 телефонов. За это москвичка получила от 22 до 33 тысяч рулей.