Суд арестовал обвиняемого в поставке наркотиков в "Матросскую Тишину"

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Константина Евдокимова, которого подозревают в сбыте наркотиков в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина", арестовали. Решение принял Преображенский суд столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Константина Евдокимова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 июня", – сказала она.

В ночь на 24 апреля в СИЗО обнаружили троих заключенных, отравившихся неизвестным веществом. После случившегося началась проверка, было возбуждено уголовное дело.

Во ФСИН предположили, что арестанты могли погибнуть из-за наркотиков. В СИЗО заявили, что наркотик и неизвестное вещество арестантам передали прямо в камеры, в продуктовой посылке.