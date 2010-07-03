Во ФСИН назвали возможную причину смерти заключенного в столичном СИЗО

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В столичном управлении ФСИН не исключают, что причиной гибели одного из заключенных "Матросской тишины" могли стать наркотики, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Собеседник агентства уточнил, что, со слов руководства управления ФСИН, погибли два человека и столько же получили отравления. Двое отравившихся и один погибший находились в одной камере. Второй погибший – из другой камеры.

Во ФСИН отметили, что причиной смерти второго заключенного стало хроническое заболевание.

ОНК обратилась в столичную прокуратуру с просьбой о проверке инцидента. Также проверку инициировал Следственный комитет.

Ранее стало известно, что несколько заключенных отравились психотропными веществами. В СИЗО заявили, что наркотик и неизвестное вещество арестантам передали прямо в камеры, в продуктовой посылке.