Дело завели после отравления наркотиками в "Матросской Тишине"

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Уголовное дело возбудили после отравления заключенных столичного СИЗО "Матросская тишина". Расследование ведется по статьям о халатности, злоупотреблении полномочиями и незаконном сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Со слов главы пресс-службы московской прокуратуры Людмилы Нефедовой, ведомство контролирует ход и результаты расследования.

В действиях неустановленных лиц, как передавших наркотики арестантам, так и работающих в изоляторе, есть признаки преступлений.

В ночь на 24 апреля СИЗО нашли троих заключенных, отравившихся неизвестным веществом. Двоих отвезли в больницу, а третьего спасти не удалось. После случившегося была организована проверка.

Позже во ФСИН озвучили версию о том, что арестант мог погибнуть из-за наркотиков.