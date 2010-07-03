Москалькова взяла под контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой

Омбудсмен Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с избитой в Ингушетии 7-летней девочкой.
"Всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона (о противодействии насилию в семье. – Прим. ред.)", – цитирует Москалькову ее пресс-служба.
По ее словам, ЧП "еще раз подвигает нас к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции".
В четверг, 4 июля, в одно из медицинских учреждений Назрани доставили девочку из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Ее прооперировали. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Накануне девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф.
"Девочка в сознании, активная, отрицательной динамики нет, состояние стабильное. Сейчас ее поместили в специальную барокамеру, насыщают организм кислородом", – сообщила и. о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.
Главной подозреваемой в избиении ребенка является 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. 6 июля суд в Ингушетии арестовал ее на два месяца.
Местонахождение отца и матери ребенка установили, их допросили. Детский омбудсмен отметила, что не избегут прокурорской проверки и местные органы опеки.
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