Могут ли изъять из семьи девочек, проживавших в "оккультной" квартире

В Москве в очередной раз обнаружили детей, проживающих в антисанитарных условиях. Причем родители не только держали двух маленьких дочек в захламленной квартире, но еще увлекались оккультизмом. Выясняем, зачем супруги хранили у себя богохульные рисунки и черепа животных, а также могут ли изъять девочек из семьи.

"Оккультная" квартира?

Фото: Москва 24

В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы правоохранители обнаружили в неухоженной квартире двух девочек возрастом семи и восьми лет. Как выяснилось, они проживали вместе с безработными отцом и матерью. 21 июня детей забрали из, как говорят в полиции, антисанитарных условий и передали их медикам.

Казалось бы, за последнее время истории с подобным сюжетом происходят не первый раз. Однако в нынешнем случае родители не просто содержали детей в антисанитарии, но еще и увлекались оккультизмом. Жилище семьи оказалось завалено оккультной атрибутикой. В том числе здесь были обнаружены сатанинские плакаты, черепа животных, черные свечи и просто богохульные рисунки. Среди таких "игрушек" и проживали две маленькие девочки.

Возможно, их не удалось бы вызволить, если бы не одна случайность. Соседи "необычной" семьи вызвали МЧС после того, как заподозрили неладное: в доме начался пожар. Одна из местных жительниц в разговоре с Москвой 24 предположила, что возгорание возникло из-за неосторожности семьи. А другой очевидец рассказал, что попросил хозяина квартиры, которая, предположительно, была источником задымления, выпустить детей, но тот никак не отреагировал.



очевидец Когда я попросил хозяина, чтобы он выпустил детей на улицу, пока дым не проветрится, он даже не захотел это сделать.

Предположительно, сестры не ходили ни в детский сад, ни в школу, даже сначала не могли назвать собственных имен. Саму семью соседи описывают как крайне замкнутую, необщительную.

"Они никому никогда дверь не открывали, выйдут вечером с ребенком с одним – то с большой, то с маленькой. Поздоровались и все", – рассказала телеканалу Москва 24 консьержка Надежда.

В итоге обеих девочек отправили в больницу для обследования. Позднее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что у детей никаких заболеваний не обнаружили.

"Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование", – привела слова Кузнецовой ее пресс-служба.

Детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович также пояснил, что соцработники еще в мае пытались разобраться в ситуации, однако родители детей вели себя агрессивно, не шли на контакт и не открывали двери.

А в столичном департаменте социальной защиты подтвердили, что девочки достаточно развиты в соответствии с возрастом, во время беседы с психологом они вели себя спокойно и доброжелательно, улыбались.

"Дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствуют возрасту, телесных повреждений нет", – пояснили в департаменте.

По словам старшей девочки, она чувствует себя хорошо, а в школу якобы не ходит, так как сейчас каникулы, но очень хочет. Девочка добавила, что у нее уже есть для этого большой рюкзак. С младшим ребенком специалисты провели игровую беседу. Она рассказала, что любит фрукты, ягоды и соки, что ей нравится играть с папой в шахматы. В департаменте также заявили, что помогут семье в наведении порядка в квартире, предложат социальную помощь и психологическую поддержку. Кроме того, подчеркнули, что родители девочек не были сатанистами.

"Религиозный самопал"

Сами жители "оккультной" квартиры себя сатанистами тоже не считают. Супруги уверяют, что им просто нравится эзотерический антураж. Хозяин квартиры – Владимир – по образованию музыкант, его супруга – Гилель – пиарщик, которая когда-то занимала должность в избирательной комиссии, а теперь хочет работать журналистом.

Правда раньше Гилель звали Видана и увлекалась она историей оккультизма. В интернете даже сохранился видеоролик, на котором женщина приносит в жертву "во имя Сатаны" кролика. Но это, по ее словам, не имеет отношения к сатанизму и вообще все в прошлом.

По словам эксперта в области оккультизма и эзотерики Олега Корнелиуса, увлечения родителей больше похожи на "доморощенный фольклор".

"В интернете находится очень много таких же, как и она, любителей религиозного самопала. Возможно, здесь было и влияние художественных фильмов, потому что это больше похоже на фильм ужасов или квест", – пояснил специалист телеканалу Москва 24.

Тем временем родители двух девочек надеются, что скоро смогут вернуть детей домой.

"Ну что, я хочу, чтобы эта история закончилась приятно. И чтоб дети вернулись к родителям, больше всего мы этого хотим", – заверяет Владимир.

Сейчас супруги навещают девочек в больнице. Как только квартиру приведут в порядок, с согласия соцопеки дети должны вернуться домой.

Могут ли изъять детей из семьи?

Фото: телеграм-канал 112

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что лишать родителей родительских прав только из-за необычных увлечений не получится.

"Если в квартире присутствуют какие-то предметы культа, даже если поклоняются дьяволу, Шиве, каким-нибудь духам, органы опеки не имеют право забирать детей. У нас любая религия допускается, конституция это защищает, у нас не должно быть никакой дискриминации", – пояснила специалист.



Мария Ярмуш адвокат Если органам опеки не понравилось, что в квартире сатанинские символы и так далее, это не основание забирать детей.

По ее словам, главное, чтобы дети в семье были здоровы, сыты и одеты, а опека может забрать только "при реальной опасности физическому здоровью детей".

"Опека может забрать детей только от родителей наркоманов, алкоголиков или тех, кто бросает детей в опасности", – считает Ярмуш.

При этом, по ее мнению, родителям девочек стоит провериться на психическое здоровье.

В свою очередь, психиатр Александр Федорович пояснил, что у супругов вполне могут наблюдаться отклонения в психике.

"Я склоняюсь к тому, что всякие ярко выраженного уровня отклонения от среднестатистической нормы – это как минимум психологические проблемы. Как максимум – там обязательно есть люди, страдающие психическим расстройством", – пояснил он.

При этом, по его словам, существует очень тонкая грань между увлечением оккультными идеями и психологическими нарушениями.





Александр Федорович психиатр Когда люди говорят, что это не сатанизм, а только немножко оккультизма и эзотерики, то тут нужно понимать, что может быть очень много иносказа.

Психиатр заключил, что нужно разбираться, насколько эти люди "в принципе здоровы, насколько они могут отличать пространную и реальную опасность для ребенка".