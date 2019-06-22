С детьми из "дьявольской" квартиры работают психологи

Семья, в которой воспитывают двух детей в антисанитарных условиях, с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки столицы.
"Поступали сообщения от соседей, что дети 7-8 лет вроде бы не посещают школу, по крайней мере нет (подтверждения) такой информации. Пока нет информации о месте работы родителей и о том, есть ли она вообще", – цитирует РИА Новости уполномоченного по правам ребенка в столице Евгения Бунимовича.
Соцработники еще в мае пытались разобраться в ситуации. Однако родители детей проявляли агрессивное поведение, не шли на контакт и не открывали двери.
Он также отметил, что дети находятся в лечебном учреждении, куда их поместили.
"В данный момент с детьми работают психологи и специалисты с тем, чтобы делать дальнейшие выводы. Ситуация пока еще не очень понятная", – резюмировал Бунимович.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила журналистам, что у детей внешних признаков заболеваний у них нет.
"Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование", – приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.
"Со здоровьем все в порядке". Мать – о детях из "дьявольской" квартиры
Ранее сообщалось, что врачи обследуют двух девочек, которых полицейские нашли грязными и голодными в квартире в Бабушкинском районе. Специалисты предполагают, что сестры никогда не ходили в детский сад и школу.
Семью удалось обнаружить после жалоб соседей на то, что их затопило.
Сотрудники правоохранительных органов, которые зашли в квартиру, нашли двоих детей. Старшая девочка сообщила, как ее зовут, только после подсказки родителей. В квартире стены были обклеены антихристианскими плакатами с изображением дьявола. Кроме того, полицейские нашли козлиный и лошадиные черепа и черные свечи.
В СМИ также появилась информация, что дети были сильно истощены. Однако мать эти данные отрицает. Телеканалу Москва 24 женщина заявила, что это "вранье".
В последние месяцы в стране произошло несколько резонансных случаев, когда несовершеннолетние оказывались в заложниках у собственных родителей. В апреле в захламленной квартире в Мытищах были обнаружены четверо детей в возрасте от двух до восьми лет. Они жили в антисанитарных условиях, не мылись и питались продуктами, якобы найденными на помойке.
В марте в Москве была обнаружена пятилетняя девочка Люба с признаками истощения, оставленная без присмотра мамой в антисанитарных условиях. Ее плач услышали соседи, они же и вызвали полицию.
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