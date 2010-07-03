Мать живших в антисанитарии в Мытищах детей прибралась в квартире

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Жительница Мытищ, детей которой нашли в квартире в антисанитарных условиях и изъяли, привела жилье в порядок. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на своей странице в Instagram.

"Жилищные условия сейчас нормальные, квартиру привели в порядок, материальное положение удовлетворительное", – написала детский омбудсмен. По ее словам, "психологи говорят о сформированной психологической связи между мамой и дочкой", которую женщина навещает каждый день. Однако, отмечает Мишонова, "желание вернуть детей у мамы есть, но нет конкретных действий".

Как рассказала детский омбудсмен по Подмосковью, троих детей, в отношении которых не установлено материнство, вернуть женщине отказываются. При этом в суд с этим вопросом она так и не обратилась. "Симпатичная молодая женщина, среднее профессиональное образование, работает менеджером", – охарактеризовала ее Мишонова, отметив, что не понимает, "почему дети жили в таких условиях".

Позднее власти Мытищ отмечали, что пока не планируют лишать женщину родительских прав на старшего ребенка, в отношении которого ее материнство подтверждено.

Ранее в захламленной квартире в Мытищах были обнаружены четверо детей в возрасте от двух до восьми лет. Они жили в антисанитарных условиях, не мылись и питались продуктами, якобы найденными на помойке. У троих из них не оказалось никаких документов. Детей изъяли из семьи, а против их матери возбудили уголовное дело. При этом в администрации Мытищ отметили, что женщину пока не будут лишать родительских прав на старшего ребенка, в отношении которого подтверждено ее материнство.