Жительницу Мытищ пока не лишат прав на старшего ребенка

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Женщину, чьи дети проживали в антисанитарных условиях в одной из квартир в Мытищах, не будут лишать родительских прав на старшего ребенка, в отношении которого подтверждено ее материнство. Об этом РИА Новости рассказали в администрации городского округа.

Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Фильченкова указала, что вопрос о лишении родительских прав может решаться только после проведения специализированной психолого-психиатрической экспертизы, которая позволит определить состояние здоровья матери.

Она подчеркнула, что женщина уже пошла на контакт с психологом и органами опеки, а также привела квартиру, в которой проживала с детьми, в пригодный вид. Фильченкова добавила, что все государственные органы заинтересованы в сохранении семьи.

Ранее в захламленной квартире в Мытищах были обнаружены четверо детей. Они жили в антисанитарных условиях, никогда не мылись и питались продуктами, якобы найденными на помойке. У троих из них не было документов. Детей изъяли из семьи, а против их матери возбудили уголовное дело.

