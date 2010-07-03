Жительницу Мытищ пока не лишат прав на старшего ребенка

Женщину, чьи дети проживали в антисанитарных условиях в одной из квартир в Мытищах, не будут лишать родительских прав на старшего ребенка, в отношении которого подтверждено ее материнство. Об этом РИА Новости рассказали в администрации городского округа.
Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Фильченкова указала, что вопрос о лишении родительских прав может решаться только после проведения специализированной психолого-психиатрической экспертизы, которая позволит определить состояние здоровья матери.
Она подчеркнула, что женщина уже пошла на контакт с психологом и органами опеки, а также привела квартиру, в которой проживала с детьми, в пригодный вид. Фильченкова добавила, что все государственные органы заинтересованы в сохранении семьи.
Ранее в захламленной квартире в Мытищах были обнаружены четверо детей. Они жили в антисанитарных условиях, никогда не мылись и питались продуктами, якобы найденными на помойке. У троих из них не было документов. Детей изъяли из семьи, а против их матери возбудили уголовное дело.
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