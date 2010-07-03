Омбудсмен призвала прекратить называть "маугли" детей в трудной жизненной ситуации

Детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, не следует называть "маугли", поскольку это нарушает их права на сохранение индивидуальности и на уважение человеческого достоинства. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
"На долю этих детей выпало и без того немало испытаний: они были обделены родительской заботой и вниманием, часто недоедали, жили в грязи. В погоне за громкими заголовками и рейтингами вы вешаете на малышей этот ярлык, не задумываясь о том, что им придется дальше с этим как-то жить", – приводит Агентство "Москва" слова Мишоновой.
Омбудсмен добавила, что больше не будет давать комментариев о "маугли". Мишонова призвала журналистов "корректно формулировать свои запросы".
Ранее в захламленной квартире в Мытищах были обнаружены четверо детей. Они жили в антисанитарных условиях, никогда не мылись и питались продуктами, найденными на помойке. У троих из них не было документов. Детей изъяли из семьи, а против их матери возбудили уголовное дело.
Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Зимой в Кирове 21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды, в результате чего ребенок погиб. Женщину арестовали, свою вину она частично признала.
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