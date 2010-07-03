Омбудсмен рассказала, как удалось обнаружить "детей-невидимок" из Мытищ

Фото: МВД РФ

Детей, проживавших без документов в захламленной квартире в Мытищах, удалось обнаружить благодаря неравнодушным людям. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что детей обнаружили благодаря консьержке и соседям, которые сообщили в полицию, что дети не появлялись на улице с декабря прошлого года, передает "Интерфакс".

"В очередной раз способом выявления таких "невидимок" стало неравнодушное отношение простых людей, а не профессиональная работа органов системы профилактики", – указала Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что много вопросов возникает к органам опеки, а именно, как семья выпала из их поля зрения. Кроме того, Кузнецова не понимает, почему детей разделили после изъятия из семьи. Так, одни из них находится в социально-реабилитационном центре, другой – в доме малютке, а еще двое – под временной опекой.

Ранее стала известно, что четверо детей проживали в антисанитарных условиях в одной из квартир в Мытищах. Они якобы никогда не мылись и питались продуктами, найденными на помойке, а мать и бабушка злоупотребляли спиртными напитками.

Детей изъяли из семьи и передали органам опеки. Против матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

