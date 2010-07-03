Не мылись и спали в шкафу: четырех детей нашли в захламленной квартире в Мытищах

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Четверо детей проживали в антисанитарных условиях в одной из квартир в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В полицию обратилась консьержка одного из домов. Она рассказала, что давно не видела четверых детей одной из жительниц. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в захламленной квартире трех мальчиков и одну девочку. Дети спали в шкафу и от них плохо пахло, потому что они никогда не мылись, передает РИА Новости.

По словам Мишоновой, дети не посещали учебные заведения, поликлиники, а у троих из них и вовсе не было свидетельств о рождении. Она добавила, что, учитывая условия проживания детей, их решили изъять из семьи. При этом мать, если докажет свое материнство и изменит образ жизни, сможет их вернуть.

Между тем начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что против матери детей возбудили уголовное по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.

Зимой в Кирове 21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды. Следствие считает, девочка умерла от обезвоживания. Женщину арестовали, свою вину она частично признала.

