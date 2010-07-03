Мать найденных в Мытищах детей рассказала об их отце

Телеканал Москва 24 пообщался с матерью найденных в квартире в Мытищах детей

Отец детей, которых обнаружили в захламленной квартире в Мытищах, находится в командировке за границей и не знает о ситуации. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявила Инесса Кузнецова – мать детей.

"У нас нет официально зарегистрированного брака. Изначально мне от него нужны были только дети. У нас был такой уговор", – рассказала женщина.

Сообщение о том, что дети в квартире давно не выходили на улицу, поступило в органы внутренних дел еще 13 марта. С жалобой обратилась консьержка, которая забеспокоилась об их здоровье.

Полицейские в Мытищах обнаружили четверых детей в квартире в антисанитарных условиях, их забрали органы опеки. Дети в возрасте от двух до восьми лет не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, а трое из них даже не имели свидетельств о рождении.

Органы опеки вызвали соседи, которые обеспокоились тем, что дети никогда не выходят на прогулки. Информацию об изоляции детей от внешнего мира их мать категорически отрицает.

"Гуляли всегда на площадке у нашего дома. На всех спортивных снарядах занимались, носились, бегали. Играли в "стрелялки-пулялки" с другими детьми. И в гости к друзьям мы тоже ходим, быстро находят общий контакт. Иногда уводишь – расставаться не хотят", – рассказала она.

Также в СМИ возникла путаница с именем матери детей.

"При рождении родители назвали меня Екатериной. Долго и упорно я пыталась привыкнуть к этому имени. А потом узнала, что имя можно поменять и выбрала Инесса. Сейчас родственники называют Катей, а друзья, которые появились уже после того, как сменила имя, – Инессой", – рассказала она.

Женщина заверила, что хотя дети и не ходили в школу и детский сад, она сама занималась их развитием. "Старшая умеет писать и считать, Марк (второй ребенок. – Прим. ред.) алфавит весь знает. Младший Артурчик пусть не весь, но алфавит знает. Занимались: читали, писали, считали, лепили, вырезали, развивали моторику", – уточняет Кузнецова.

По ее словам, информация и о том, что детей не показывали врачам, тоже ложная: "Мы наблюдались в платных учреждениях, а не в нашей городской поликлинике".

Нашлось объяснение у женщины и на тот факт, что каждый ребенок рождался дома.

"Первые роды прошли дома, все удачно. Потом начиталась, наслушалась, что наш роддом в Мытищах особой славой не пользуется. Подумала: если у меня с первым ребенком все так хорошо получилось, то и в дальнейшем все получится. Но на всякий случай всегда вызывали бригаду скорой помощи. На одного Бога я не надеялась", – рассказала Инесса.

Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что во время осмотра квартиры полицейскими женщина была в нетрезвом состоянии. В отношении матери детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ситуацию ранее прокомментировала бабушка. Женщина утверждает, что в последний раз дети выходили на прогулку 5 или 6 марта, а 8-го числа дети заболели. Также она отметила, что у семьи были деньги. Они копили средства на рождение детей. А рожать дома дочь решила после рассказов матери о том, какое отношение может быть в роддоме.

Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.

В конце марта в столице сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили одну из семей, стоящих на профилактическом учете. В итоге они обнаружили в квартире 9-летнего ребенка, который находился там совсем один. Оказалось, что мальчик уже несколько недель находился в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.