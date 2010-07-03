Четверых найденных в захламленной квартире детей передали органам опеки

Четверых детей, обнаруженных в захламленной квартире в Мытищах, передали органам опеки, сообщает Агентство "Москва".
По факту обнаружения детей в непригодных для проживания условиях возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Также следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и органов профилактики.
Сообщение о том, что дети в квартире давно не выходили на улицу, поступило в органы внутренних дел еще 13 марта. С жалобой обратилась консьержка, которая забеспокоилась об их здоровье. По предварительным данным, мать родила всех дома и троих даже не зарегистрировала. По словам соседей, женщина не водила детей в садик и школу, а также кормила продуктами из помойки.
Квартира, где жили дети, находится в антисанитарном состоянии. Все комнаты захламлены вещами, обои на стенах ободраны, спальные места для детей не оборудованы, в одной комнате на полу расстелены старые матрацы, постельного белья нет. В процессе выяснения обстоятельств в квартиру вошла 32-летняя мать малолетних, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Мать детей рассказала, что самому старшему ее ребенку исполнилось 8 лет, самому младшему – 2 года и 8 месяцев. Она объяснила, что не зарегистрировала детей, так как у нее не было времени на оформление документов. Женщина уточнила, что роды всегда происходили дома, а не в медицинском учреждении.
Это не первый случай, когда малолетних детей оставляют одних на продолжительное время. В марте в захламленной квартире в Москве нашли девочку. Мать ребенка хотят лишить родительских прав, на нее завели уголовное дело. Девочку выписали из больницы, сейчас она находится в соцучреждении.
В конце марта в столице сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили одну из семей, стоящих на профилактическом учете. В итоге они обнаружили в квартире 9-летнего ребенка, который находился там совсем один. Оказалось, что мальчик уже несколько недель находился в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Опека забрала у матери 4 детей из квартиры-свалки в Мытищах
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