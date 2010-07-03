Дети из грязной квартиры на северо-востоке Москвы развиты по возрасту

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Девочки, найденные в грязной квартире на северо-востоке Москвы, развиты в соответствии со своим возрастом, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента соцзащиты.

"Дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет", – рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что во время беседы с психологом дети вели себя спокойно и доброжелательно, улыбались и шутили.

С младшим ребенком специалисты провели игровую беседу. Девочка рассказала, что любит фрукты, ягоды и соки, и что ей нравится играть с папой в шахматы.

В департаменте заявили, что контакт с семьей установлен. Ей окажут помощь в наведении порядка в квартире, предложат социальную помощь и психологическую поддержку. Также отмечается, что родители девочек не были сатанистами.

"Специалисты сделают все возможное, чтобы помочь семье в создании условий для нормального воспитания и развития детей", – добавили в ведомстве.



"Со здоровьем все в порядке". Мать – о детях из "дьявольской" квартиры

Ранее полицейские нашли в квартире в Бабушкинском районе двух девочек в возрасте 7 и 8 лет. Они были грязными и голодными. Специалисты предполагают, что сестры никогда не ходили в детский сад и школу.

Семью удалось обнаружить после жалоб соседей на то, что их затопило. Старшая девочка сообщила полицейским, как ее зовут, только после подсказки родителей.

В квартире стены были обклеены антихристианскими плакатами с изображением дьявола. Кроме того, полицейские нашли козлиный и лошадиные черепа и черные свечи.