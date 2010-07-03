В захламленной квартире, откуда изъяли детей, нашли символы оккультизма

Малолетних девочек из "дьявольской" квартиры передали врачам
Двое детей, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире в Бабушкинском районе столицы, находятся в больнице.
Накануне стало известно, что полицейские при проверке информации о том, что в одной из квартир родители не выполняют надлежащим образом обязанности по воспитанию двух несовершеннолетних детей, обнаружили двух девочек в возрасте 7 и 8 лет. Дети не могли назвать своих имен.
О странной семье в правоохранительные органы сообщили соседи. По их словам, из дома семья выходила только по вечерам. Детей выводили гулять по очереди. Ни врачей, ни сотрудников органов опеки в квартиру не пускали.
"Они никогда никому двери не открывали. Выйдут вечером то с одним ребенком, то с другим. Поздоровались – и все", – рассказывает консьерж Надежда.
В Сети опубликованы фотографии из квартиры: на снимках видно, что стены квартиры обклеены антихристианскими плакатами, прославляющими дьявола. На одной из грязных тумбочек правоохранители увидели козлиный и лошадиные черепа, черные свечи и рисунки с пентаграммами.
Телеканалу Москва 24 удалось пообщаться с матерью детей.
– Где сейчас дети находятся, все ли в порядке? Может мы чем-то можем помочь? – Нет, абсолютно ничем. – Все в порядке с детьми? – Все в порядке. – Их не вернули? – Мы пойдем в центр, где они находятся. – Говорят, что дети истощенные? – Нет, это вранье. У них со здоровьем все в порядке.
В апреле в захламленной квартире в Мытищах были обнаружены четверо детей. Они жили в антисанитарных условиях, никогда не мылись и питались продуктами, найденными на помойке. У троих из них не было документов. Детей изъяли из семьи, а против их матери возбудили уголовное дело.
В марте еще в одной столичной квартире нашли девочку с признаками истощения. Зимой в Кирове 21-летняя мать оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды, в результате чего ребенок погиб. Женщину арестовали, свою вину она частично признала.
В Москве есть специальная служба экстренной социальной помощи "051". Все граждане могут в нее позвонить и сообщить о случае жестокости по отношению к детям. По обращению обязательно будет проведена проверка, специалисты поговорят с соседями, с семьей. Естественно, в ряде сигналов случаи не подтвердятся, так как бывает, что люди не так поняли, не то увидели. Но зато существенное количество детей, которые пострадали, своевременно будут обнаружены и получат помощь.
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