Найденных в антисанитарных условиях детей в столичной квартире передали в медучреждение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Две девочки, которые жили с родителями в антисанитарных условиях в квартире на северо-востоке столицы, переданы в медучреждение, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.

По его словам, в полицию обратились жители одного из домов в Бабушкинском районе столицы. Они сообщили, что в одной из квартир по соседству родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию детей и содержат их в антисанитарных условиях.

По словам Титова, сотрудники полиции выехали по указанному адресу.

"Семи- и восьмилетняя дочери безработных родителей направлены полицейскими в медицинское учреждение. Материалы проверки по факту произошедшего переданы в следственные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством", – сказал Титов Агентству "Москва".

Это не первый подобный случай. В марте в антисанитарных условиях в столичной квартире обнаружили пятилетнего ребенка. Плач услышали соседи. Мать девочки задержали. На нее завели по статье "Покушение на убийство".

Ирина Гаращенко отрицала свою вину, назвав ситуацию провокацией. Она заявила, что органы опеки не помогали семье финансово, хотя она писала обращения. Мужчина, представившийся ее сожителем, заявил, что она работала финансовым консультантом и денег у нее было достаточно.

Весной женщину признали невменяемой. При этом, как добавил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, ее диагноз не является пожизненным. Тем не менее Гаращенко ограничили в родительских правах.

После выписки малышки из больницы с ней начали работать психолог, логопед и педагоги. По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка легко идет на контакт, охотно учится играть с другими ребятами.