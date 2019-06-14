Суд ограничил в родительских правах мать брошенной в квартире пятилетней девочки

Головинский районный суд ограничил в родительских правах мать брошенной в захламленной квартире пятилетней девочки. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
"Ирину Гаращенко ограничили в родительских правах", – объявила представитель суда.
Также суд постановил ежемесячно взыскивать с Гаращенко в пользу дочери алименты в размере одной четвертой от всех видов доходов. Девочка будет передана на попечение отделу социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково.
Отмечается, что по просьбе Гаращенко судебное заседание проходило в закрытом режиме. До этого прокурор огласила результаты психиатрической экспертизы, согласно которым у подсудимой диагностировали остаточную шизофрению.
Пятилетнюю девочку обнаружили 10 марта в антисанитарных условиях в столичной квартире. Плач ребенка услышали соседи. Мать девочки задержали. В отношении нее возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".
Ирина Гаращенко отрицала свою вину, назвав ситуацию провокацией. Она заявила, что органы опеки не помогали семье финансово, хотя она писала обращения.
В середине мая эксперты НИИ имени Сербского признали женщину невменяемой. При этом, как отметил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, посетивший Гаращенко в СИЗО "Бутырка", ее диагноз не является пожизненным.
С малышкой, которую ранее выписали из больницы, начали работать психолог, логопед и педагоги. По словам омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка легко идет на контакт, охотно учится играть вместе с другими детьми.
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