Тетю избитой в Ингушетии девочки арестовали

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Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю избитой девочки в Ингушетии.

"Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу скором на два месяца", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы СУ СК по республике.

Женщину подозревают по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемая отрицает свою вину. Сотрудники правоохранительных органов ранее направили ее в наркодиспансер – проверить, употребляет ли она психотропные вещества.

Девочку 2012 года рождения с тяжелыми травмами доставили в реанимацию 4 июля. Ребенка прооперировали. Накануне пострадавшую доставили на лечение в Москву.

Опеку над девочкой осуществляли родная тетя и ее муж. Известно, что у тети была судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. Девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

Врачи рассказали о состоянии девочки. Заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский отметил, что "состояние девочки при поступлении тяжелое, обусловлено повреждением верхних конечностей". По словам Леонида Рошаля, у ребенка также есть "серьезные повреждения в области кисти". Он пока воздержался от прогнозов, пояснив, что "кровоток нарушен очень значительно".

