Тетю избитой девочки из Ингушетии проверят на употребление наркотиков

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Тетю семилетней девочки из Ингушетии, подозреваемую в истязаниях ребенка, проверят на употребление наркотиков. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

По ее словам, женщина отрицает свою вину. "Сотрудники правоохранительных органов уже направили ее в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния", − цитирует детского омбудсмена РИА Новости.

В то же время Чахкиева отметила, что, несмотря на перенесенное, ребенок ведет себя ласково, тянется к людям и охотно со всеми общается. Как уточнила омбудсмен по Ингушетии, семья, в которой жила девочка, "не имела постоянного места жительства, поэтому не состояла в списках органов опеки как малообеспеченная".

4 июля в детскую больницу в Назрани доставили девочку с множеством телесных повреждений. По данным следователей, ребенок воспитывался в семье тети, которая объяснила все травмы случайностью.

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело. Тетю девочки задержали.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что тетя избитой девочки имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. Омбудсмен добавила, что местонахождение родителей ребенка неизвестно.

Вечером 5 июля самолет с пострадавшей девочкой прибыл из Ингушетии в Москву. Ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где ее осмотрел сам глава медучреждения Леонид Рошаль.

Врачи обнаружили у девочки старые переломы ребер и травму позвоночника, которые, однако, не требуют хирургического лечения. По словам Рошаля, у ребенка также есть "серьезные повреждения в области кисти". Он пока воздержался от прогнозов, пояснив, что "кровоток нарушен очень значительно".