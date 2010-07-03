Тетя избитой девочки из Ингушетии имеет судимость – Кузнецова

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставят в Москву в пятницу, 5 июля.
"Сегодня в 18.40 девочка должна вылететь в Москву регулярным рейсом из Ингушетии. Так планируется после переговоров с и.о. главы республики. Ее уже ожидают в Москве, сейчас ведутся консультации с московскими докторами. Есть шанс сохранить ребенку руку, потому что первоначально был прогноз об ампутации" – приводит слова Кузнецовой РИА Новости.
Она отметила, что девочку доставят в клинику Рошаля. В полете ее будут сопровождать медики и представители властей Ингушетии.
По словам Кузнецовой, у девочки были раны, нанесенные в различные периоды.
Следственные органы Ингушетии задержали тетю избитой семилетней девочки.
Кузнецова сообщила, что задержанная имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. При этом омбудсмен отметила, что местонахождение родителей ребенка неизвестно.
"Непонятно, каким образом и на каком основании девочка находилась рядом с судимым человеком, которая была осуждена по статье 111 часть первая "нанесение тяжкого вреда здоровью", – сказала Кузнецова.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ранее сообщил, что ребенка, вероятнее всего, переведут на лечение в Москву. На данный момент решаются технические вопросы.
4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений.
Тетя девочки объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
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