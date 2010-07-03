Рошаль прокомментировал перевод избитой в Ингушетии девочки в столицу

Фото: телеграм-канал Baza

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка, вероятнее всего, будет переведена на лечение в Москву. На данный момент решаются технические вопросы, сообщил РИА Новости президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Пока все сделано в Ингушетии абсолютно правильно. Вопрос сейчас решается о переводе. Решение принято, но есть технические вопросы, которые нужно решить. Вероятнее всего, девочка будет переведена в Москву", – рассказал Рошаль.

По его словам, на данный момент девочка получает все необходимое лечение.

Как сообщила детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева, ребенка успешно прооперировали. Ее жизни ничто не угрожает.

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, заявил, что власти республики готовы оказать ребенку необходимую помощь.

4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений.

Известно, что после смерти родителей ребенок жил у тети. Женщина объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.