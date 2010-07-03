Рошаль прокомментировал перевод избитой в Ингушетии девочки в столицу

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка, вероятнее всего, будет переведена на лечение в Москву. На данный момент решаются технические вопросы, сообщил РИА Новости президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
"Пока все сделано в Ингушетии абсолютно правильно. Вопрос сейчас решается о переводе. Решение принято, но есть технические вопросы, которые нужно решить. Вероятнее всего, девочка будет переведена в Москву", – рассказал Рошаль.
По его словам, на данный момент девочка получает все необходимое лечение.
Как сообщила детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева, ребенка успешно прооперировали. Ее жизни ничто не угрожает.
Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, заявил, что власти республики готовы оказать ребенку необходимую помощь.
4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений.
Известно, что после смерти родителей ребенок жил у тети. Женщина объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.
На теле семилетнего ребенка из Ингушетии обнаружили многочисленные шрамы и синяки
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.