Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Избитую неизвестными семилетнюю девочку успешно прооперировали в Ингушетии. Ее жизни ничто не угрожает, сообщила детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева.
"Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили. Будем надеяться на милость Всевышнего. Врачи со своей стороны сделали все возможное", – написала Чахкиева в Instagram.
Как сообщает РИА Новости, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать ребенку необходимую помощь.
"Примем все возможные меры для этого. Ход расследования уголовного дела буду держать на контроле", – сказал Калиматов.
Также стало известно, что ребенка привезут на лечение в Москву.
4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений. Врачи проводят реанимационные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего.
Сообщается, что после смерти родителей ребенок жил у тети. И та объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.
На теле семилетнего ребенка из Ингушетии обнаружили многочисленные шрамы и синяки
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