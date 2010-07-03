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09:30

Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

происшествия дети

09:30

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Фото: телеграм-канал Baza

Избитую неизвестными семилетнюю девочку успешно прооперировали в Ингушетии. Ее жизни ничто не угрожает, сообщила детский омбудсмен региона Зарема Чахкиева.

"Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили. Будем надеяться на милость Всевышнего. Врачи со своей стороны сделали все возможное", – написала Чахкиева в Instagram.

Как сообщает РИА Новости, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать ребенку необходимую помощь.

"Примем все возможные меры для этого. Ход расследования уголовного дела буду держать на контроле", – сказал Калиматов.

Также стало известно, что ребенка привезут на лечение в Москву.

4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений. Врачи проводят реанимационные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что после смерти родителей ребенок жил у тети. И та объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.

На теле семилетнего ребенка из Ингушетии обнаружили многочисленные шрамы и синяки

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