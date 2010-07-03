В Петербурге пьяная мать покусала своих детей

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В одну из больниц в Санкт-Петербурге доставили двух избитых мальчиков примерно трех лет, сообщает "Комсомольская правда".

У детей клоками вырваны волосы, повышенная температура и множественные синяки по всему телу. Один из сотрудников больницы рассказал изданию, что мать, избившая малышей, была сильно пьяна. Об этом говорят и сами дети. Также они рассказали, что мама побила и покусала их из-за того, что они слишком много ели.

Сейчас дети находятся в больничной палате. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Женщине грозит не только лишение родительских прав, но и уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет выясняет причины гибели годовалой девочки в Москве. Врачи больницы предлагали госпитализировать ребенка, у которого диагностировали ветряную оспу, однако мать оформила письменный отказ.