Тетю попавшей в больницу в Ингушетии девочки задержали

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Следственные органы Ингушетии задержали тетю избитой семилетней девочки. Женщину подозревают в нанесении травм ребенку, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК.

"По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщила детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева, опекуны ребенка – родная тетя и ее супруг – имеют своих двоих детей, их передали в реабилитационный центр.

Чахкиева ранее сообщила, что пострадавшую девочку успешно прооперировали. Ее жизни ничто не угрожает.

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, заявил, что власти республики готовы оказать девочке необходимую помощь.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что ребенка, вероятнее всего, переведут на лечение в Москву. На данный момент решаются технические вопросы.

4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений.

Известно, что после смерти родителей ребенок жил у тети. Женщина объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.

