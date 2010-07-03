Врачи обнаружили у девочки из Ингушетии старые переломы ребер

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Президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что у девочки из Ингушетии обнаружили старые переломы ребер и травма позвоночника.

Он отметил, что повреждения не требуют хирургического лечения. Также у ребенка есть "серьезные повреждения в области кисти", передает Агентство "Москва".

"С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо и без ампутаций, пока нельзя. Потому что кровоток нарушен очень значительно", – сказал Рошаль журналистам.

Заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский добавил, что "состояние девочки при поступлении тяжелое, обусловлено повреждением верхних конечностей".

"Сейчас будет проводится гиперболическая оксигенация, девочку мы повезем в специальную камеру, где будем под давлением ее насыщать кислородом", – пояснил врач.

В Москве приземлился самолет с избитой девочкой из Ингушетии



Рейсовый самолет из Назрани с ребенком прибыл в Москву вечером 5 июля. Девочку сопровождала бригада медиков и уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии.

4 июля в детскую больницу Назрани доставили девочку с множеством телесных повреждений. По данным Следственного комитета (СК), ребенок воспитывался в семье тети.

Женщина объяснила травмы случайностью: якобы девочка упала в яму во дворе дома и забралась в кастрюлю с горячим супом. СК возбудил уголовное дело, тетя девочки задержали.