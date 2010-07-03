Избитую в Ингушетии девочку доставили в центр Рошаля

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Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там она будет проходить лечение, передает Агентство "Москва".

Рейсовый самолет из Назрани прибыл в Москву в 21:30. Ребенка сопровождала бригада медиков и уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии.

4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани доставили девочку с множеством телесных повреждений. По данным Следственного комитета (СК), ребенок воспитывался в семье тети.

Женщина объяснила травмы случайностью: якобы девочка упала в яму во дворе дома и сама забралась в кастрюлю с горячим супом. СК возбудил уголовное дело. Тетя девочки была задержана.