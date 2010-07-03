Пострадавшую от побоев девочку из Ингушетии доставили в Москву

Самолет с пострадавшей от побоев семилетней девочкой прилетел из Ингушетии в столицу, передает телеканал Москва 24. Ее сопровождает уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ребенка осмотрит лично глава медучреждения Леонид Рошаль.
4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани доставили девочку с множеством телесных повреждений. По данным СК, ребенок воспитывался в семье тети. Женщина объяснила все травмы случайностью: якобы девочка упала в яму во дворе дома и сама забралась в кастрюлю с горячим супом. Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело. Тетя девочки была задержана.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочку будут лечить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По ее словам, благодаря успешной операции, проведенной врачами в Назрани, "есть шанс сохранить ребенку руку", хотя "первоначально был прогноз об ампутации". Кузнецова также сообщила, что тетя избитой девочки имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. Омбудсмен добавила, что местонахождение родителей ребенка неизвестно.
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