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Самолет с избитой в Ингушетии семилетней девочкой вылетел в Москву в сопровождении медиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Девочка в сопровождении врача-реаниматолога и детского омбудсмена республики вылетела в Москву на самолете обычным рейсом", – сказал собеседник агентства.

Ранее Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отмечала, что девочку доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.

4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений.

Тетя девочки объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.

Позднее Следственные органы Ингушетии задержали тетю избитой семилетней девочки. По данным СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. В настоящий момент проводятся мероприятия по установке местонахождения отца ребенка.

