Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Столичным врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки из Ингушетии, у которой диагностированы переломы ребер и травмы позвоночника. Ребенка накануне доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100 процентов одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов", – цитирует "Интерфакс" уполномоченного по правам ребенка в республике Зарему Чахкиеву.

Она также отметила, что пострадавшая может провести в медучреждении от одного до двух месяцев.

Ранее сообщалось, что 4 июля в детскую больницу в Назрани доставили девочку с множеством телесных повреждений. По данным следователей, ребенок воспитывался в семье тети, которая объяснила все травмы случайностью.

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело. Тетю, которую подозревают в истязаниях , проверят на употребление психотропных препаратов.

Накануне врачи рассказали о состоянии девочки. Заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский добавил, что "состояние девочки при поступлении тяжелое, обусловлено повреждением верхних конечностей". По словам Леонида Рошаля, у ребенка также есть "серьезные повреждения в области кисти". Он пока воздержался от прогнозов, пояснив, что "кровоток нарушен очень значительно".

