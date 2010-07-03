Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Столичным врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки из Ингушетии, у которой диагностированы переломы ребер и травмы позвоночника. Ребенка накануне доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
"Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100 процентов одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов", – цитирует "Интерфакс" уполномоченного по правам ребенка в республике Зарему Чахкиеву.
Она также отметила, что пострадавшая может провести в медучреждении от одного до двух месяцев.
Ранее сообщалось, что 4 июля в детскую больницу в Назрани доставили девочку с множеством телесных повреждений. По данным следователей, ребенок воспитывался в семье тети, которая объяснила все травмы случайностью.
Накануне врачи рассказали о состоянии девочки. Заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский добавил, что "состояние девочки при поступлении тяжелое, обусловлено повреждением верхних конечностей". По словам Леонида Рошаля, у ребенка также есть "серьезные повреждения в области кисти". Он пока воздержался от прогнозов, пояснив, что "кровоток нарушен очень значительно".
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