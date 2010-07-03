Бывшего врио замначальника УФСИН по столице подозревают в злоупотреблении полномочиями

Фото: Агентство "Москва"

В столице в отношении бывшего врио замначальника УФСИН России по городу Александра Овсянникова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в обязанности Овсянникова входили финансовое обеспечение, координация и контроль деятельности отдела капитального строительства и ремонта. В 2015 году в рамках государственного оборонного заказа был заключен госконтракт на реконструкцию СИЗО №7 ("Капотня") и строительство дополнительного корпуса.

Там должны были провести общестроительные работы, а также осуществить авторский надзор за строительством объекта и функции технадзора на период строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

В 2016 году Овсянников подписал акт о приемке работ, однако работы не были выполнены. Сумма ущерба оценивается в 210,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что следственный изолятор №7 впервые после реконструкции начал принимать арестованных. Отмечалось, что старый режимный корпус отремонтировали, и теперь туда начали отправлять первых арестованных.

По замыслу руководства ФСИН, после ввода в эксплуатацию строящихся зданий в 2020 году СИЗО сможет принимать более 900 человек.

