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13:43

Бывшего врио замначальника УФСИН по столице подозревают в злоупотреблении полномочиями

происшествия

13:43

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Фото: Агентство "Москва"

В столице в отношении бывшего врио замначальника УФСИН России по городу Александра Овсянникова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в обязанности Овсянникова входили финансовое обеспечение, координация и контроль деятельности отдела капитального строительства и ремонта. В 2015 году в рамках государственного оборонного заказа был заключен госконтракт на реконструкцию СИЗО №7 ("Капотня") и строительство дополнительного корпуса.

Там должны были провести общестроительные работы, а также осуществить авторский надзор за строительством объекта и функции технадзора на период строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

В 2016 году Овсянников подписал акт о приемке работ, однако работы не были выполнены. Сумма ущерба оценивается в 210,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что следственный изолятор №7 впервые после реконструкции начал принимать арестованных. Отмечалось, что старый режимный корпус отремонтировали, и теперь туда начали отправлять первых арестованных.

По замыслу руководства ФСИН, после ввода в эксплуатацию строящихся зданий в 2020 году СИЗО сможет принимать более 900 человек.

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