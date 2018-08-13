Московский СИЗО №7 начал принимать арестованных после реконструкции

13 августа, 21:21
Фото: ТАСС/Мудрац Александра
Московский следственный изолятор №7 впервые после реконструкции начал принимать арестованных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Федеральной службы исполнения наказаний.
Как пояснили в ведомстве, в 2015 году руководство ФСИН РФ решило провести реконструкцию московского СИЗО №7 и построить на его территории новые режимные корпуса. "При реконструкции учреждения учитывались западноевропейские нормы площади на одного арестованного", − цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". Старый режимный корпус отремонтировали, и теперь туда начали отправлять первых арестованных.
Как отметили представители ФСИН, реконструированный СИЗО существенно "разгрузит" другие столичные изоляторы. Он также поможет "решить проблему с помещениями для работы следователей и адвокатов".
По замыслу руководства ФСИН, к концу года в СИЗО № 7 можно будет разместить до 500 арестованных, а после ввода в эксплуатацию строящихся зданий в 2020 году − более 900 человек.
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